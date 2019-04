Впервые за 70 лет: сборная Бразилия будет играть в "динамовской" форме - фотофакт

Сборная Бразилии по футболу представила новый комплект формы, выполненной в "динамовских" - бело-синих цветах.

Новую экипировку, которую создал Nike, Конфедерация футбола Бразилии представила у себя в Twitter.

Пятикратные чемпионы мира не использовали эти цвета с 1950 года после поражения от Уругвая в решающем матче домашнего ЧМ.

Have you seen the new #SeleçãoBrasileira away kit? 🇧🇷🤩



It's a throwback to their original colours, which were swapped for yellow and green after the disappointment of the 1950 #WorldCup Final.



We've still got one of the originals though 😉- worn at that tournament by Ademir 🙌 pic.twitter.com/zHhKr7NCFY