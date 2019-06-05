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Впервые за 10 лет! Сборная Украины выиграла Мемориал Лобановского

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Сборная Украины по футболу, составленная из футболистов не старше 21 года, стала победителями традиционного Мемориала Лобановского, который прошел в Киеве.

Мемориал Лобановского

Мемориал Лобановского

УАФ

В финале турнира наши соотечественники обыграли Израиль. Встреча завершилась со счетом 1:0, а победный гол на 70-й минте забил Михаил Мудрик.

С 37-й минуте "сине-желтые" играли в меньшинстве после того, как Артем Козак получил красную карточку.

Мемориал Лобановского

Мемориал Лобановского

УАФ

Последний раз Украина выигрывала это соревнование в 2009 году. Тогда наша сборная U-21 обыграла Турцию со счетом 1:0, а победный гол с пенальти забил Николай Морозюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины U-20 впервые пробилась в четвертьфинал мирового первенства. В первом раунде плей-офф наши ребята не оставили шансов Панаме – 4:1.

Отметим, что на чемпионате мира по футболу U-20 был установлен фантастический рекорд результативности.

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