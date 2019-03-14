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Впервые за 10 лет: "Ливерпуль" после победы над "Баварией" повторил рекорд для Англии

1.5тЧитать материал на украинском

Английский "Ливерпуль" уверенно прошел немецкую "Баварию" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Такой успех ливерпульцев дал возможность Англии повторить уникальный рекорд в ЛЧ.

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (слева) забил один из трех голов в ворота "Баварии"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (слева) забил один из трех голов в ворота "Баварии"

"Ливерпуль" стал четвертой командой, вышедшей в 1/4 финала ЛЧ (вслед за "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом"). Таким образом в четвертьфинале сыграют все участники турнира от Англии - это по-своему уникальное достижение, ведь больше команд на стадии 1/4-й в ЛЧ не было ни у одной из страны.

В последний раз подобное случалось 10 лет назад, и тогда четыре команды-соотечественницы в четвертьфинале были также у Англии - "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси". При чем тогда тройка ("Челси", МЮ и "Арсенал") пробилась и в 1/2-ю, а "Манчестер" вышел в финал, но проиграл "Баварии".

В нынешнем сезоне англичане также с высокой долей вероятности, как и в 2009-м, встретятся между собой уже в 1/4 финала. Жеребьевка этой стадии пройдет уже в пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Лиги чемпионов против "Шальке" украинцу из "Манчестер Сити" Александру Зинченко покорилось новое достижение в этом сезоне.

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Тема
Лига чемпионов
Теги
рекордФК ЛиверпульФК Манчестер СитиФК Манчестер ЮнайтедФК Арсенал ЛондонФК Челси
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