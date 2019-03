Впервые за 10 лет: "Ливерпуль" после победы над "Баварией" повторил рекорд для Англии

Английский "Ливерпуль" уверенно прошел немецкую "Баварию" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Такой успех ливерпульцев дал возможность Англии повторить уникальный рекорд в ЛЧ.

"Ливерпуль" стал четвертой командой, вышедшей в 1/4 финала ЛЧ (вслед за "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом"). Таким образом в четвертьфинале сыграют все участники турнира от Англии - это по-своему уникальное достижение, ведь больше команд на стадии 1/4-й в ЛЧ не было ни у одной из страны.

В последний раз подобное случалось 10 лет назад, и тогда четыре команды-соотечественницы в четвертьфинале были также у Англии - "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси". При чем тогда тройка ("Челси", МЮ и "Арсенал") пробилась и в 1/2-ю, а "Манчестер" вышел в финал, но проиграл "Баварии".

4 - There will be four English teams in the Champions League quarter-finals for the first time since the 2008-09 campaign. Fantastic. #BAYLIV