Впервые в жизни испытал такое, – капитан "Динамо" о последствиях коронавируса

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, что переболел коронавирусом в легкой форме, но отметил, что процесс восстановления после этого был непростым.

В интервью журналу "Футбол" полузащитник признался, что испытал ощущения, с которыми ранее еще не встречался. По его словам, у COVID-19 есть "специфические последствия".

"Переболел в легкой форме. Три дня была температура 37, исчезли запахи и вкус, тело ломило, поясницу отдельно – такое чувство, что туда вбивают железный клин. По поводу физического состояния очень интересно. Выходить было сложно. Мне повезло, что я еще немного пропустил – 10-11 дней. Но выходить реально было тяжеловато, не совсем приятные ощущения. Непонятно и ново, первый раз в жизни испытал такое. Мало того, мне кажется, я до сих пор еще до конца не очухался. Есть у коронавируса специфические последствия, как мне кажется", – цитирует Сидорчука издание "Динамо Киев от Шурика".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее об осложнениях из-за COVID-19 рассказал датский легионер киевского клуба Миккель Дуэлунд.