Впервые в XXI веке! Футболист "Динамо" установил уникальное достижение

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга, играющий на правах аренды в "Днепре-1", стал первым родившимся в XXI веке украинским игроком, который забил два гола в матче чемпионатов страны.

Накануне 19-летний футболист оформил дубль в ворота "Карпат" (2:0) в 8-м туре первенства Украины в Премьер-лиге.

Напомним, что Супряга стал главным героем финального матча чемпионата мира по футболу среди 20-летних. В решающей встрече против Японии игрок "Днепр-1" сделал дубль.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!