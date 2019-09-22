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22 сентября • обновлено в 13:32
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Впервые в XXI веке! Футболист "Динамо" установил уникальное достижение

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Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга, играющий на правах аренды в "Днепре-1", стал первым родившимся в XXI веке украинским игроком, который забил два гола в матче чемпионатов страны.

Накануне 19-летний футболист оформил дубль в ворота "Карпат" (2:0) в 8-м туре первенства Украины в Премьер-лиге.

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Напомним, что Супряга стал главным героем финального матча чемпионата мира по футболу среди 20-летних. В решающей встрече против Японии игрок "Днепр-1" сделал дубль.

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Владислав Супряга
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