Впервые в истории: украинского тренера выгонят из футбола за договорные матчи

Во время расследования договорных матчей в украинском футболе под санкции попал известный специалист Александр Севидов.

По информации ТК "Футбол", пожизненное отлучение от футбола ждет Александра Севидова, который в 2018-м работал в ПФК "Сумы", и президента клуба Ростислава Козаря. Официальный приговор насчет Севидова и других должен быть оглашен в ближайшее время.

Александр Севидов Фото ФК "Мариуполь"

Севидов в прошлом году работал тренером-консультантом в перволиговом ПФК "Сумы", который является одним из фигурантов расследования МВД Украины о проведении договорных матчей. Недавно Федерация футбола Украины на основании результатов расследования лишила "Сумы" профессионального статуса, а также вынесла ряд наказаний игрокам и функционерам сумского клуба.

Александра Севидова еще раньше связывали с участием в договорных матчах, а летом 2018-го он оказался в числе подозреваемых полицией, у кого был проведен обыск. Больше всего подозрений по работе Севидова возникло после матча "Ильичевец" (сейчас "Мариуполь") — "Горняк-Спорт", результат которого позже был признан договорным, а руководство "Горняка" наказало нескольких футболистов. Севидов тогда трудился главным тренером мариупольцев.

Последним местом работы 29-летнего специалиста, с января по март 2019-го, был болгарский ФК "Верея", бывшего владельца которого (китаец Эрик Мао) также тесно связывают с букмекерским бизнесом и договорными матчами.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года ФФУ уже дисквалифицировала пожизненно за участие в договорных матчах нескольких экс-футболистов донецкого "Олимпика".

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