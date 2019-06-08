Впервые в истории: сборная России по футболу установила рекорд

Сборная России по футболу в 3-м туре отбора чемпионата Европы-2020 со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино.

Эта победа стала самой крупной для России за всю историю ее выступлений. Ранее рекордными были матчи, завершившиеся со счетом 7:0 – против сборной Сан-Марино в 1995 году и против команды Лихтенштейна в 2015-м.

Покер оформил Артем Дзюба (31-я минута, с пенальти, 73-я, 76-я и 89-я), также отличились Федор Кудряшов (36-я), Антон Миранчук (41-я) и Федор Смолов (77-я и 83-я), а на 25-й минуте защитник сборной Сан-Марино Микеле Чеволи отправил мяч в свои ворота.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0. По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки.

Кроме того, успех украинских футболистов вызвал восторг в России. Фанаты признают превосходство нашей команды.

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