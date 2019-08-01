Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Впервые в истории: Россия установила позорное достижение в еврокубках

2.2т Читать материал на украинском

Тульский "Арсенал" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы был разгромлен "Нефтчи" (0:3) и покинул турнир.

Впервые в истории страны футбольный клуб из РФ вылетел из еврокубков от азербайджанского.

Туляки также проиграли "Нефтчи" первый матч (0:1). В той игре азербайджанский клуб впервые обыграл российский в еврокубках.

Арсенал - Нефтчи

Арсенал - Нефтчи

Российский клуб "Арсенал" занял шестое место в чемпионате России-2018/2019 и получил право начать выступление в Лиге Европы.

Новости
Украинский форвард "Гента" выдал фантастический матч в Лиге Европы: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 1 августа, луганский футбольный клуб "Заря" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы обыграл черногорскую "Будучность" и прошел в следующий этап.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Какой-то гений пишет заголовки. "Опозорились"! В спорте вообще нет такого понятия. Проиграли - значит соперник сегодня оказался сильнее, это бывает, в чем позор-то? Дурачье.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel