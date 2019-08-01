Впервые в истории: Россия установила позорное достижение в еврокубках

Тульский "Арсенал" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы был разгромлен "Нефтчи" (0:3) и покинул турнир.

Впервые в истории страны футбольный клуб из РФ вылетел из еврокубков от азербайджанского.

Туляки также проиграли "Нефтчи" первый матч (0:1). В той игре азербайджанский клуб впервые обыграл российский в еврокубках.

Арсенал - Нефтчи

Российский клуб "Арсенал" занял шестое место в чемпионате России-2018/2019 и получил право начать выступление в Лиге Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 1 августа, луганский футбольный клуб "Заря" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы обыграл черногорскую "Будучность" и прошел в следующий этап.

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