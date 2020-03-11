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11 марта • обновлено в 20:49
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Впервые в истории! Матч Кубка Украины завершился грандиозной сенсацией

2.6т
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ФК "Минай" из одноименного села Ужгородского района Закарпатской области сенсационно обыграл в четвертьфинале Кубка Украины "Ингулец" из поселка Петрово Кировоградской области.

Основное и дополнительное время матча в Минае завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были хозяева. Этот успех позволил игрокам "Миная" впервые в истории выйти в полуфинал КУ по футболу.

"Минай" – "Ингулец" 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 6:5

Голы: 1:0 – 30 Глагола, 1:1 – 55 Мишуренко.

Серия пенальти

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5.

После победы полузащитник закарпатского клуба Михаил Кополовец показал, как реагировали на этот результат в раздевалке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23-й (14-15 марта) и 24-й (21 марта) туры чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге пройдут без болельщиков.

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Читайте все новости по теме "Кубок Украины по футболу" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок Украины по футболу
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