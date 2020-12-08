Впервые в истории игроком женского клуба стал трансгендер: фото футболистки

Максим Иншаков Футбол 22:36, 8.12.2020 Обновлено: 22:45, 8.12.2020

Впервые в истории профессионального футбола за женский клуб будет играть спортсменка-трансгендер.

23-летняя нападающая Мара Гомес, которая родилась мужчиной, сыграла за "Вилью Сан Карлос", который выступает в высшем женском дивизионе Аргентины. Гомес при счете 1:7 вышла на замену в матче против "Лануса".

Как сообщает The Daily Mail, футболистка подписала контракт еще в январе, однако затем ей долго пришлось доказывать, что уровень тестостерона в организме не превышает допустимые нормы и она действительно уже является женщиной.

Мара Гомес подписала контракт с "Вильей Сан Карлос"
Instagram Мары Гомес
Мара Гомес на вечеринке
Instagram Мары Гомес
Мара Гомес на тренировке
Instagram Мары Гомес
Мара Гомес на отдыхе
Instagram Мары Гомес
Мара Гомес
Instagram Мары Гомес

"После тяжелой борьбы и долгого ожидания Мара Стефания Гомес смогла сыграть за наш клуб. Эта новость является исторической и не имеет аналогов для мирового футбола, поскольку это первая трансгендерная игра, которая была сыграна на профессиональном уровне", – говорится в заявлении "Вильи Сан Карлос".

После встречи победившие соперницы вручили девушке свитер "Лануса" с ее именем на спине.

Мара Гомес после матча получила джерси со своим номером
Instagram Мары Гомес

Как сообщал OBOZREVATEL, американский трансгендер Мак Беггс стал победителем турнира по борьбе среди девушек

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