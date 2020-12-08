Впервые в истории игроком женского клуба стал трансгендер: фото футболистки

Впервые в истории профессионального футбола за женский клуб будет играть спортсменка-трансгендер.

23-летняя нападающая Мара Гомес, которая родилась мужчиной, сыграла за "Вилью Сан Карлос", который выступает в высшем женском дивизионе Аргентины. Гомес при счете 1:7 вышла на замену в матче против "Лануса".

Как сообщает The Daily Mail, футболистка подписала контракт еще в январе, однако затем ей долго пришлось доказывать, что уровень тестостерона в организме не превышает допустимые нормы и она действительно уже является женщиной.

Мара Гомес подписала контракт с "Вильей Сан Карлос" Instagram Мары Гомес

Мара Гомес на вечеринке Instagram Мары Гомес

Мара Гомес на тренировке Instagram Мары Гомес

Мара Гомес на отдыхе Instagram Мары Гомес

Мара Гомес Instagram Мары Гомес

"После тяжелой борьбы и долгого ожидания Мара Стефания Гомес смогла сыграть за наш клуб. Эта новость является исторической и не имеет аналогов для мирового футбола, поскольку это первая трансгендерная игра, которая была сыграна на профессиональном уровне", – говорится в заявлении "Вильи Сан Карлос".

После встречи победившие соперницы вручили девушке свитер "Лануса" с ее именем на спине.

Мара Гомес после матча получила джерси со своим номером Instagram Мары Гомес

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