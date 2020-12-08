Впервые в истории игроком женского клуба стал трансгендер: фото футболистки

Впервые в истории профессионального футбола за женский клуб будет играть спортсменка-трансгендер.

23-летняя нападающая Мара Гомес, которая родилась мужчиной, сыграла за "Вилью Сан Карлос", который выступает в высшем женском дивизионе Аргентины. Гомес при счете 1:7 вышла на замену в матче против "Лануса".

Как сообщает The Daily Mail, футболистка подписала контракт еще в январе, однако затем ей долго пришлось доказывать, что уровень тестостерона в организме не превышает допустимые нормы и она действительно уже является женщиной.

"После тяжелой борьбы и долгого ожидания Мара Стефания Гомес смогла сыграть за наш клуб. Эта новость является исторической и не имеет аналогов для мирового футбола, поскольку это первая трансгендерная игра, которая была сыграна на профессиональном уровне", – говорится в заявлении "Вильи Сан Карлос".

После встречи победившие соперницы вручили девушке свитер "Лануса" с ее именем на спине.

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