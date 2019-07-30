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Впервые в истории футбола: в матче "Бенфика" - "Милан" произошел уникальный случай

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Футболисты "Бенфики" впервые воспользовались новшеством в футбольных правилах (новый свод начал действовать с 1 июня), по которому удар от ворот теперь можно разыгрывать внутри штрафной.

Впервые в истории футбола: в матче "Бенфика" - "Милан" произошел уникальный случай

На матче Международного кубка чемпионов с "Миланом" португальцы смогли невероятно эффектно уйти от прессинга соперника, создав прецедент в мировом футболе.

Влаходимович отдал пас на голову своему защитнику, а тот сразу вернул ему кожаную сферу в руки. После чего вратарь уже привычным приемом отправил свою команду в контратаку.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Бенфики". Единственный гол на 70-й минуте забил марокканец Таарабт.

Таким образом, португальские "орлы" вплотную приблизись к победе на турнире. Примечательно, что трофей может ускользнуть от "красно-белых", если Манчестер Юнайтед победит в своем матче "россонери" со счетом 3:0.

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Тема
Международный кубок чемпионов
Теги
ФК Бенфика ФК Милан
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