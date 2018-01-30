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Впервые в истории футбола: турецкий клуб совершил уникальный трансфер

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Любительский клуб из Турции купил игрока за биткоин. Команда совершила первую криптосделку в истории футбола.

"Харунустаспор" приобрел 22-летнего Омера Фарука Кироглу за общую сумму 4500 турецких лир. Часть этой суммы (2500 лир) была выплачена наличными деньгами, остаток – в виде биткоина, который сейчас оценивается в 2000 лир.

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"Мы оформили эту сделку, чтобы сделать себе имя в нашей стране и в других странах. Мы гордимся этим", – сказал президент клуба Халдун Шехит.

По сегодняшнему курсу 1 биткоин стоит чуть меньше чем 300 000 грн.

Напомним, что ранее ФИФА объявила об историческом решении по ЧМ-2018 в России.

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Тема
чемпионат Турции
Место
Турция
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