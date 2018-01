Впервые в истории футбола: турецкий клуб совершил уникальный трансфер

Любительский клуб из Турции купил игрока за биткоин. Команда совершила первую криптосделку в истории футбола.

"Харунустаспор" приобрел 22-летнего Омера Фарука Кироглу за общую сумму 4500 турецких лир. Часть этой суммы (2500 лир) была выплачена наличными деньгами, остаток – в виде биткоина, который сейчас оценивается в 2000 лир.

"Мы оформили эту сделку, чтобы сделать себе имя в нашей стране и в других странах. Мы гордимся этим", – сказал президент клуба Халдун Шехит.

OFFICIAL: Turkish amateur side Harunustaspor have signed 22-year-old Omar Faruk in return for Bitcoin. 😅👏🇹🇷 pic.twitter.com/zAt4LJrIVB