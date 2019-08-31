Впервые в году! Ярмоленко забил фантастический гол в Англии

Украинский футболист лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отметился бомбезным ударом в 4-м туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге.

29-летний нападающий вышел с первых минут домашнего матча против "Норвича" и на 56-й минуте установил окончательный счет 2:0.

Украинец благодаря шикарному дриблингу обыграл защитников и отдал пас на партнера. Тот попытался прокинуть дальше в центр, мяч вновь вернулся к Андрею, и наш соотечественник с лету расстрелял голкипера.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить мастерство форварда из Украины.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Отметим, что это первый гол Ярмоленко в АПЛ в этом году. Последний раз Андрей отличился в сентябре 2018 года, когда оформил дубль в матче 5-го тура первенства АПЛ против "Эвертона".

Напомним, что Ярмоленко получил тяжелую травму в октябре 2018-го. У 29-летнего футболиста сборной Украины диагностировали разрыв ахилла.

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