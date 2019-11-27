Впервые целовал мужчина: Ракицкий рассказал о неприятной ситуации в России

Украинский футболист, защитник "Зенита" (Санкт-Петербург) Ярослав Ракицкий рассказал о традиции, которая появилась во время матчей российского клуба.

Перед тем, как исполнить штрафной удар, украинец участвует в необычном ритуале: его целует в голову партнер по команде Магомед Оздоев. Традиция прижилась: Ракицкий после такой "процедуры" забил уже несколько голов в 2019 году.

В интервью сайту "Фонтанка" бывший игрок сборной Украины заявил, что в России впервые столкнулся с тем, что его целует мужчина.

"Я уже сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне. Я стесняюсь. Да, три гола я забил. Магомед снова подходил, пытался поцеловать. Но я сказал, что не надо, дай бог – сам так забью, без поцелуя", – сказал Ракицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский журналист высказался о том, что Ярослава Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины не из-за политики.

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