Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:06
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Впервые целовал мужчина: Ракицкий рассказал о неприятной ситуации в России

4.7т
Читать материал на украинском

Украинский футболист, защитник "Зенита" (Санкт-Петербург) Ярослав Ракицкий рассказал о традиции, которая появилась во время матчей российского клуба.

Перед тем, как исполнить штрафной удар, украинец участвует в необычном ритуале: его целует в голову партнер по команде Магомед Оздоев. Традиция прижилась: Ракицкий после такой "процедуры" забил уже несколько голов в 2019 году.

В интервью сайту "Фонтанка" бывший игрок сборной Украины заявил, что в России впервые столкнулся с тем, что его целует мужчина.

"Я уже сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне. Я стесняюсь. Да, три гола я забил. Магомед снова подходил, пытался поцеловать. Но я сказал, что не надо, дай бог – сам так забью, без поцелуя", – сказал Ракицкий.

Новости
"Якорем был ты": соцсети отреагировали на уход Ракицкого из сборной Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский журналист высказался о том, что Ярослава Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины не из-за политики.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Денис Карпов
Персона
Ярослав Ракицкий
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
ФК Зенит
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
27
21
Смешно
0
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Там глядишь и путен в пупок поцелует или жирик в баньку пригласит...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Может этому Оздоеву приятно целовать Рахитского. А если это любовь, Надя? — Вот о чём должны вы были сначала подумать, Наденька!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Одиозный Сергей, +100500!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Петушня!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Махал Махалыч, +100500!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги