Впервые! "Барселона" потерпела неожиданное поражение

Каталонская "Барселона" потерпела неожиданное поражение 0:2 в 21-м туре чемпионата Испании по футболу. В гостях лидер Примеры проиграл "Валенсии", идущей пятой в турнирной таблице.

Валенсия - Барселона

Гости вообще ничего не показали в атаке в первом тайме, во втором при любой возможности отдавали мяч Месси, что очень помешало "Барсе" реализовать свои возможности. "Валенсия" провела очень грамотный матч, но могла забивать и больше.

Для "сине-гранатовых" это поражение стало первым при новом тренере Кике Сетьене. Ранее команда выиграла два матча, победив "Гранаду" (1:0) в Ла Лиге и "Ибицу" (2:1) в Кубке Испании.

"Барса" осталась на 1-м месте, однако "Реал Мадрид" в воскресенье, 26 января, может обойти конкурента, если сыграет вничью или победит "Вальядолид".

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"Валенсия" – "Барселона" 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 48, автогол Альба, 2:0 – 77 Макси Гомес.

Валенсия – Доменек, Гайя, Гарай, Габриэл Паулиста, Васс, Солер (Собрино, 90), Ферран Торрес, Кондогбиа, Коклен, Гамейро (Родриго, 59), Макси Гомес (Коста, 80).

Барселона – тер Стеген, Умтити, Пике, Серджи Роберто, Альба, де Йонг (Ракитич, 85), Бускетс, Артур (Видаль, 56), Фати (Кольядо, 85), Месси, Гризманн.

Предупреждения: Пике (10), Умтити (43), Бускетс (52), Коклен (54).

Валенсия - Барселона

Валенсия - Барселона

Валенсия - Барселона

Турнирная таблица чемпионата Испании

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года "Барселона" сыграла вничью с мадридским "Реалом" в 10-м туре чемпионата Испании по футболу. 243-е по счету Эль-Класико завершилось со счетом 0:0.

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