Бывший нападающий махачкалинского "Анжи" россиянин Шамиль Лахиялов ужаснулся из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане и рассказал о ситуации с местами в больницах.

"Ситуация очень нехорошая! В официальную статистику в Дагестане никто не верит. Может, ее для Москвы готовят? Что творится в наших больницах – это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят. Место освобождается, только если кого-то вынесли вперед ногами. На эту койку сразу кладут другого. В одну больницу очередь 100-150 человек", – сказал Лахиялов в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Шамиль Лахиялов ФК "Анжи"

Он отметил, что ситуация в горных районах обстоит еще хуже, чем в городе.

"Это в городе такое творится. А что в горных районах – это вообще кошмар, словами не описать. Люди на самолечении. Собственными силами перекрывают въезды в села. Знаете, почему так получилось? Потому что мы, дагестанцы, эту проблему не особенно восприняли с самого начала. Плохо до нас донесли", – подытожил экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной России Роман Широков назвал последствия коронавируса для России.

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