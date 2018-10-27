Впечатляет: стала известна сумма призовых "Шахтера" в Лиге чемпионов

Европейская футбольная ассоциация УЕФА обнародовала суммы призовых клубов-участников Лиги чемпионов прошлого сезона. Чемпион Украины донецкий "Шахтер" получит от организации 29,4 млн евро.

Всего команды, которые принимали участие в самом престижном клубном европейском турнире заработали около 1,5 млрд евро. Из них самую большую сумму призовых получит победитель Лиги чемпионов – мадридский "Реал" (88,6 млн). Итальянская "Рома", сенсационно выбившая из соревнований каталонскую "Барселону", получила второй гонорар турнира – 83,8 млн, а замыкает тройку лидеров по сумме призовых в ЛЧ финалист турнира "Ливерпуль" - 81,2 млн, сообщает ресурс Команда 1.

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Напомним, что "Шахтер" успешно преодолел групповой раунд Лиги чемпионов, но в 1/8 финала не смог обыграть "Манчестер Сити".

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" разгромно уступил чемпиону Англии в третьем матче группового раунда Лиги чемпионов.