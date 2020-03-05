Возвращение Ярмоленко после травмы снова откладывается: новые подробности

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вернется на поле не раньше 15 марта из-за проблем с бедром, которое он травмировал еще в середине декабря.

Как сообщает издание Football.London, наш соотечественник участвует в легких тренировках с командой, но еще не закончил полноценное восстановление. Ярмоленко пропустил уже 13 последних матчей "Вест Хэма" после повреждения, полученного в выездном поединке английской Премьер-лиги против "Саутгемптона" 14 декабря.

Андрей Ярмоленко

Напомним, что на прошлой неделе украинец впервые появился на футбольном поле после травмы, выйдя в товарищеской игре, которая состоялась на тренировочной базе его команды за закрытыми дверями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ярмоленко потеряет половину зарплаты в "Вест Хэме", если его команда проиграет борьбу за выживание и вылетит во второй по силе дивизион страны.

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