Возвращение в УПЛ: СМИ назвали новый клуб Милевского

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский, который завершил выступления в брестском "Динамо", продолжит карьеру в "Рухе" из Львова.

Такими данными располагает Telegram-канал "Динамо" Киев Inside". По его информации, 35-летний нападающий, уже договорился о деталях контракта с президентом "Руха" Григорием Козловским, которому еще два года назад пообещал подписать контракт с клубом.

При этом босс львовской команды предложил Милевскому пост спортивного директора после окончания игровой карьеры.

Telegram-канал "Динамо" Киев Inside" сообщил о будущем Милевского.

Также в услугах экс-игрока киевского "Динамо" заинтересован "Колос" из Коваливки, однако Артем намерен сдержать обещание и перейти именно в "Рух".

Отметим, что львовский коллектив занимает на сегодня последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе лишь шесть набранных очков после 12 туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский обматерил одного из болельщиков в социальной сети Instagram.