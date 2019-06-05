Возвращение в "Шахтер": СМИ назвали преемника Фонсеки

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" может стать знаменитый в прошлом бразильский защитник Заго.

По данным итальянского издания Corriere dello Sport, именно этого специалиста руководство "горняков" рассматривает в качестве замены Паулу Фонсеке, который должен возглавить итальянскую "Рому". Заго уже работал в "Шахтере", когда с 2013 по 2015 год был помощником Мирчи Луческу.

После ухода из "Шахтера" бразилец вернулся на родину, где успел дважды поработать с "Жувентуде", а сейчас возглавляет "Брагантино", который вывел в Серию В чемпионата Бразилии.

Мирча Луческу, Заго и Сергей Палкин ФК "Шахтер"

Как футболист наибольшую известность Заго получил, выступая в составе все той же "Ромы", с которой стал чемпионов Италии в 2001 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, донецкий "Шахтер" согласился отпустить Паулу Фонсеку в другой клуб.

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