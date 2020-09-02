Возвращение сборной: прогноз на матч Лиги наций Украина – Швейцария

Сборная Украины возвращается, чего ждать от матча со Швейцарией

Трудно сразу сказать, когда и против кого сборная Украины играла в прошлый раз. Нужно выстраивать в памяти логические цепочки. Товарняков вроде не было, значит это был отбор на Евро. Помним, что осенью победили Португалию на "Олимпийском" и обеспечили первое место, а вот что было дальше? Может, кто-то таким образом и выйдет на выездной матч с Сербией в ноябре с ничейным голом Беседина в компенсированное время. Такое впечатление, что с того момента прошла целая вечность, а не девять с половиной месяцев. И вот наша сборная сыграет снова. К сожалению, на этот раз поддержки болельщиков из-за карантинных ограничений у команды не будет. Однако, для тех, кто хочет почувствовать атмосферу матча и ворваться в Зарубу, Parimatch предоставляет возможность посмотреть игру на большом экране кинотеатра Multiplex на смотровой площадке КВЦ "Парковый" (Парковая дорога, 16 a) (03.06, 21.30).

Сборная Украины, партнером которой является компания Parimatch, на "Арене Львов" сыграет в Лиге наций против Швейцарии. Аналитики считают именно нашу команду главным претендентом на победу. У нас 37% успеха против 32% у швейцарцев (31% на ничью). Вспомним и фартовость Львова. В этом городе наша сборная выиграла 16 матчей из восемнадцати, еще два завершились вничью.

Лига наций в цикле перед чемпионатом мира имеет довольно туманный стимул для участников. Если раньше это был запасной путь на Евро, то сейчас шанс попасть на мундиаль через Лигу наций минимален. Рассматривать же ее как полноценный турнир трудно и тренерам команд. Вот и Андрей Шевченко несколько раз подчеркнул, что главная цель - вспомнить и показать свою игру, наиграть новичков и, если повезет, сохранить место в элитном дивизионе. К кадровым экспериментам прибег и наставник Швейцарии Владимир Петкович, который не вызывал Шачири, Шера, Фройлера и Мехмеди.

И все же у хозяев есть преимущество. Дело в том, что сборная Украины собралась для подготовки на неделю раньше Швейцарии. Если при таких обстоятельствах не верить в победу команды, которая готовилась в три раза дольше соперника, то тогда вообще стоит отменить институт подготовительных сборов.

Посмотрите на состав Швейцарии - там везде представители чемпионатов, которые еще не начались. Тогда как украинские сборники играют полным ходом - "Шахтер", "Динамо", бельгийские клубы.

Кажется, что Швейцария и Петкович воспринимают Лигу наций немного легче, чем в Украине. В конце концов, Швейцария прошлый раз выиграла свою элитную группу и играла в финале четырех. Судя по тому, что Петкович не вызывал нескольких звездных для Швейцарии персонажей, у него есть карт-бланш доверия и никто не осудит, если команда вылетит в Лигу Б.

А для Украины такие топ-спарринги с повышенной ответственностью — это все еще новинка, престиж и то, что хотелось бы сохранить на будущее. Поэтому ожидаем безумного настроя и от самих футболистов.

Несмотря на двенадцатую позицию в мировом рейтинге ФИФА (а недавно была даже шестой), о Швейцарии никогда нельзя было сказать, что это звездная команда. На этот раз у нее очень мало игроков, от которых можно ожидать гола. Шачири, Мехмеди, Дрмича не вызывали, поэтому из опытных бомбардиров остался только Сеферович.

Отдельного тихого слова заслуживает полузащита Швейцарии. Там нет игроков, которые смогли бы навязать Украине свою атакующую игру. А вот фланги в Швейцарии мощные - Мбабу и Родригес известны своими подключениями, хороший крайний форвард Эмболо.

Украина в отборе продемонстрировала великолепную игру в обороне. Даже от Португалии пропустили только один раз за два матча, да и то с пенальти. Поэтому есть вероятность, что итальянские помощники Шевченко и здесь смогут перекрыть сопернику кислород.