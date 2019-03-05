Возвращение Месси: Аргентина поставила сопернику унизительные условия

Лидер "Барселоны" Лионель Месси возобновит карьеру в сборной в товарищеском поединке против Марокко. Капитан аргентинцев сыграл свой последний матч за национальную команду на чемпионате мира-2018 против Франции.

Федерация футбола Аргентины поставила сопернику унизительные условия поединка. Месси должен сыграть не менее 60 минут в товарищеском матче, однако марокканцам не разрешается фотографировать футболиста и делать подкаты. Также игрокам сборной Марокко запрещается делать селфи со звездным аргентинцем и обмениваться с ним футболками, сообщает Спорт-Экспресс.

Лионель Месси

Товарищеский матч сборных Аргентины и Марокко должен состояться 26 марта на стадионе "Принц Мула Абдулла" в Рабате.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий испанской "Барселоны" аргентинец Лионель Месси признан самым высокооплачиваемым футболистом на планете.

Известная спортивная газета L'Équipe поставила его во главе списка топ-10 игроков, выступающих в европейских чемпионатах и имеющих самые большие зарплаты.

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