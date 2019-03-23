Возвращение Месси: Аргентина оконфузилась в Мадриде

Сборная Аргентины проиграла Венесуэле 1:3 в товарищеском матче, который состоялся в Мадриде. Впервые после чемпионата мира-2018 в состав главной аргентинской команды вернулся капитан и лидер Лионель Месси.

Венесуэла шокировала соперника на шестой минуте встречи. Рондон получил отличную передачу на ход, убежал от защитника, и вторым касанием переиграл вратаря аргентинцев.

Аргентина - Венесуэла twitter.com/argentina

До перерыва Венесуэла увеличила свое преимущество. Мурильо невероятным дальним ударом забил "гол в раздевалку".

Лионель Месси

Во второй половине встречи Аргентина сумела отквитать один мяч. "Бело-голубые" разогнали невероятную контратаку, Лаутаро Мартинез вышел на свидание с вратарем и с нескольких метров поразил его владения.

Аргентина - Венесуэла twitter.com/argentina

Но зацепиться за ничью аргентинцам не удалось. Вышедший на замену Джозеф Мартинес уже спустя три минуты заработал пенальти, который сам же и реализовал.

Аргентина – Венесуэла 1:3 (0:2, 1:1)

Голы: 0:1 – 6 Рондон, 0:2 – 44 Мурильо, 1:2 – 59 Мартинес, 1:3 – 75, пенальти Мартинес.

Аргентина – Армани, Монтиель, Мартинес (Бланко, 46), Меркадо (Каннеманн, 46), Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо (Перейра, 78), Мартинес (Суарес, 46), Фойт, Месси, Мартинес (Бенедетто, 70).

Венесуэла – Фариньес, Росалес, Осорио, Вильянуэва, Эрнандес, Эррера (Сотельдо, 64), Морено, Мурильо (Уртадо, 89), Ринкон, Мачис (Аньор, 79), Рондон (Мартинес, 72).

Предупреждения: Вильянуэва (33), Фойт (44), Эрнандес (47), Ло Чельсо (54), Рондон (56), Осорио (63), Ринкон (82), Аньор (87).

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