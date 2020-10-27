Возвращение лидеров: "Шахтер" представил заявку на матч с "Интером"

Донецкий "Шахтер" представил заявку на матч второго тура Лиги чемпионов против "Интера", включив в нее часть ключевых футболистов, которые отсутствовали в последних матчах команды.

Как сообщает официальный сайт "горняков", участие в поединке смогут принять защитники Николай Матвиенко и Сергей Болбат и полузащитники Тарас Степаненко, Алан Патрик и Тайсон. Полностью список игроков, которые есть в распоряжении главного тренера Луиша Каштру, выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко;

Защитники: Додо, Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Витао, Виктор Корниенко, Маркиньос Сиприано;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Маркос Антонио, Георгий Судаков, Тете, Манор Соломон, Владислав Вакула;

Нападающие: Дентиньо, Богдан Вьюнник.

Отметим, что португальский наставник "Шахтера" все еще не может рассчитывать на защитника Сергея Кривцова и нападающего Жуниора Мораеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "горняков" против "Интера" состоится во вторник, 27 октября.