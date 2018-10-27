Возвращается: Роналду принял неожиданное решение

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вернется в сборную Португалии в ноябре впервые после чемпионата мира-2018. Ранее звездный футболист заявил, что в нынешнем году не собирается играть за национальную команду и полностью посвятит себя адаптации в новом клубе.

Роналду может появится на поле в форме национальной сборной в заключительных матчах Лиги наций против Италии (17 ноября) и Польши (20 ноября). Эти поединки станут решающими для команд ведь "скуадра адзурра" все еще имеет шанс возглавить группу 3 в дивизионе А, сообщает Football Italia.

Криштиану Роналду FC Juventus

На данный момент в активе португальцев уже есть две победы в Лиге наций. "Команда избранных" дома минимально обыграла итальянцев, а затем в непростом поединке одолела Польшу на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду поразил трогательным поступком во время матча Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".