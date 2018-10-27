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Возвращается: Роналду принял неожиданное решение

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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вернется в сборную Португалии в ноябре впервые после чемпионата мира-2018. Ранее звездный футболист заявил, что в нынешнем году не собирается играть за национальную команду и полностью посвятит себя адаптации в новом клубе.

Роналду может появится на поле в форме национальной сборной в заключительных матчах Лиги наций против Италии (17 ноября) и Польши (20 ноября). Эти поединки станут решающими для команд ведь "скуадра адзурра" все еще имеет шанс возглавить группу 3 в дивизионе А, сообщает Football Italia.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

FC Juventus

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На данный момент в активе португальцев уже есть две победы в Лиге наций. "Команда избранных" дома минимально обыграла итальянцев, а затем в непростом поединке одолела Польшу на выезде.

Возвращается: Роналду принял неожиданное решение

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду поразил трогательным поступком во время матча Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Читайте все новости по теме "Лига наций" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига наций
Персона
Криштиану Роналду
Объект
сборная Португалии по футболу
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