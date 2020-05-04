Возобновление футбольного сезона в Украине поставили под сомнение

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков назвал сомнительными планы о возобновлении чемпионата Украины во время карантина в стране.

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По мнению известного журналиста, Украинская ассоциация футбола (УАФ, бывшая ФФУ) пока что не предоставила конкретных идей о проведении матчей в условиях пандемии коронавируса.

"После Нидерландов, Франции и на фоне закрытых границ, а главное на фоне нашего безделья и откровенной безответственности руководства УАФ, которое не может предложить что-то вменяемое футбольным клубам для продолжения чемпионата, все наши планы – это замки, нарисованные на песке. Они могут быть смыты в любой момент как, к сожалению, болезненной волной, так и административным решением. Как это было во Франции и Нидерландах, где им предписали завершить сезон премьер-министры. Скепсис нарастает", – отметил Франков в эфире своего YouTube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о продлении карантина до 22 мая. При этом с 11 мая часть ограничений будет снята, в результате чего футбольные клубы смогут возобновить тренировки.

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