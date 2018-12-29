''Воюют за страну'': футболист "Динамо" поддержал украинских солдат

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о моменте в жизни, который круто поменял его взгляды. Перед зимним отпуском футболист сборной Украины посетил военный госпиталь.

"После этого похода у меня поменялся взгляд на жизнь. Да, у меня болят ноги после игры, а некоторые люди вообще не могут ходить. Я поменял что-то в себе после увиденного… Люди воюют за страну, за людей, в частности, за меня, чтобы я мог по улице спокойно ходить", - рассказал Миколенко в интервью порталу Footboom.

Виталий Миколенко ФК Динамо Киев

9 декабря футболисты "Динамо" Артем Беседин, Георгий Бущан, Артем Шабанов, Николай Шапаренко и Виталий Миколенко вместе с представителями фан-движения проведали раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале.

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