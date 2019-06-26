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"Вот гадина!" Герой ЧМ U-20 эпично отругал партнера

1.1тЧитать материал на украинском

Капитан молодежной сборной Украины по футболу Валерий Бондарь эпично высказался в адрес своего команде Ефима Конопли.

Чемпион мира U-20 отреагировал на слова защитника, который рассказал о секрете Бондаря во время мундиаля в Польше, где Валерий на фарт носил одни и те же носки.

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Валерий Бондарь (№2)

Валерий Бондарь (№2)

"Вот Конопля гадина! Он всех слил, да? Рыжему повезло, что команда уже разошлась, иначе устроили бы ему темную. Это были не гетры, а именно носки, которые я надевал только на игру перед самым выездом. Так что пускай не жужжит, они не сильно завонялись", – сказал футболист "Шахтера" в интервью журналу "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефим Конопля признался, что испытал разочарование от реакции украинцев на победу команды на чемпионате мира U-20.

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Молодежная сборная Украины по футболу
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