"Вот гадина!" Герой ЧМ U-20 эпично отругал партнера

Капитан молодежной сборной Украины по футболу Валерий Бондарь эпично высказался в адрес своего команде Ефима Конопли.

Чемпион мира U-20 отреагировал на слова защитника, который рассказал о секрете Бондаря во время мундиаля в Польше, где Валерий на фарт носил одни и те же носки.

Валерий Бондарь (№2)

"Вот Конопля гадина! Он всех слил, да? Рыжему повезло, что команда уже разошлась, иначе устроили бы ему темную. Это были не гетры, а именно носки, которые я надевал только на игру перед самым выездом. Так что пускай не жужжит, они не сильно завонялись", – сказал футболист "Шахтера" в интервью журналу "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефим Конопля признался, что испытал разочарование от реакции украинцев на победу команды на чемпионате мира U-20.

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