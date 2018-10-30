Мистика! Российский футболист отметился уникальным голом - видеофакт

Россиянин Роман Локтионов стал автором уникального достижения в Футбольной национальной лиге. Защитник астраханского клуба "Волгарь" с разницей в семь лет забил два абсолютно идентичных мяча в ворота одного и того же соперника.

Оба взятия ворот произошли в играх с владикавказским "Спартаком" в 2011 и 2018 годах. Локтионов дважды огорчил голкипера команды соперника прямыми ударами со штрафных. Удивительно и то, что в этих матчах Роман отличался на одной и той же 17-й минуте. Соответствующее видео "Волгарь" представил на своей странице в социальной сети Instagram, сделав склейку моментов.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты малазийского клуба "Перак" мерзким образом отпраздновали взятие ворот соперника, сымитировав изнасилование.