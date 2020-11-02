Воспитанника "Динамо" вызвали в сборную России по футболу

Воспитанника киевского "Динамо" Даниила Лесового впервые вызвали в сборную России на товарищескую игру против Молдовы и поединки Лиги наций против Турции и Сербии.

Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС), он стал одним из 28 футболистов, вызванных на ноябрьские матчи национальной команды. Полностью список сборников выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – "Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Краснодар").

Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – "Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба – "Динамо" Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак" Москва).

Лесовой родился в Москве, но вырос в Киеве. Будучи футболистом "Динамо", он получил украинское гражданство, чтобы выступать за юношескую сборную нашей страны. В 2016 году Даниил подписал контракт с питерским "Зенитом" и получил паспорт РФ. Его несколько раз отдавали в аренду в тульский "Арсенал", после чего в 2020-м Лесовой перешел в московское "Динамо".

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах российской Премьер-лиги, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лесовой назвал самую сильную эмоцию от конфликта Украины и России.