Воспитанник "Манчестер Сити" покончил жизнь самоубийством после ухода из клуба – СМИ

Бывший футболист юношеской академии "Манчестер Сити" Джереми Вистен умер в возрасте 17 лет.

На своей официальной странице в Twitter английский клуб подтвердил эту информацию и выразил глубочайшие соболезнования его родным и близким. Футболисты первой команды Эмерик Ляпорт и Рахим Стерлинг также выступили с поддержкой его семье, прокомментировав эту публикацию в социальной сети.

Официальная причина смерти не называется, однако в Twitter и блогах появилась версия, согласно которой Вистен впал в депрессию после того, как "Манчестер Сити" принял решение исключить его из академии, и покончил с собой. За юношескую команду "горожан" он выступал с 2016 года.

"Манчестер Сити" и Эмерик Ляпорт выразили соболезнования семье Джереми Вистена Twitter "Манчестер Сити"

Джереми Вистен мог покончить жизнь самоубийством после ухода из "МанСити" Twitter Purely Football

Джереми Вистен выступал за академию с 2016 года forum.charltonlife.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее южноафриканский футболист пожаловался на головокружение и умер в 28 лет.