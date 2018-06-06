Воспитанник "Динамо" выступил в поддержку Сенцова: видеофакт

Воспитанник киевского "Динамо", а ныне игрок "Вереса" Евгений Морозенко принял участие в акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. 26-летний полузащитник призвал к борьбе против режима Владимира Путина.

"Мы обращаемся ко всему футбольному миру. Украинский кинорежиссер Олег Сенцов уже четыре года незаконно удерживается Россией в тюрьме. Но Олег продолжает борьбу с режимом Путина и за полярным кругом. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения 64 украинских граждан, которых незаконно удерживает Россия. Поддержим Олега! Вместе мы заставим Россию действовать по правилам", – отметил Морозенко в видеообращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2-го июня по всему миру прошла акция в поддержку Олега Сенцова. Также в сети появились данные Кремля по обмену заключенными с Украиной.