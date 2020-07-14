Воспитанник "Динамо" подписал контракт с самым титулованным клубом Бельгии, – СМИ

Михаил Морозов Футбол 14:32, 14.07.2020 Обновлено: 14:50, 14.07.2020

Воспитанник киевского "Динамо", а ныне защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко подписал четырехлетний контракт с бельгийским "Андерлехтом".

Как сообщает издание Voetbalkrant, украинский футболист приедет в расположение своей новой команды после окончания сезона в УПЛ, где его "Заре" осталось сыграть два матча.

Агент Михайличенко Олег Ящук заявил, что переход в Бельгию поможет его подопечному выйти на международный уровень.

"У него есть потенциал, необходимый для игры за сборную. Михайличенко не повезло, что на его позиции в сборной Украины играют Виталий Миколенко из "Динамо" и Эдуард Соболь из "Брюгге". Возможно, переход в "Андерлехт" поможет ему выйти на новый уровень и получить свой шанс", – сказал он.

Отметим, что, по информации издания La Derniere Heure, трансфер Михайличенко обошелся бельгийском клубу в 500 тысяч евро. "Андерлехт" является самой титулованной командой страны. На ее счету 34 чемпионских титула.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство киевского "Динамо" дало добро на продажу Виктора Цыганкова.

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