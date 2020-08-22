Воспитанник "Динамо" отбил два пенальти в матче с "Шахтером"

Вратарь "Колоса" из села Ковалевка Васильковского района Киевской области Евгений Волынец отбил два пенальти в матче 1-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против "Шахтера".

Арбитр из Харькова Игорь Пасхал трижды ставил мяч на "точку" в штрафной площадке подопечных Руслана Костышина, но забить "горняки" смогли лишь раз, повторив тем самым антирекорд "Динамо" в поединке со "Звездой" 25-летней давности.

На 45+1-й минуте 26-летний голкипер отбил удар Тайсона, а на 53-й – Марлоса.

Отметим, что Волынец является воспитанником киевского "Динамо". До перехода в "Колос" в 2017-м один год выступал за харьковский "Гелиос", оставив свои ворота в неприкосновенности в 7 матчах из 19.

За "Колос" Волынец сыграл 24 поединка, пропустив 35 мячей. Отметим, что перед тем, как перебраться в Харьков, вратарь течение шести лет защищал цвета "Динамо-2".

Напомним, что встреча "Шахтер" - "Колос" на НСК "Олимпийский завершилась со счетом 3:1.

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