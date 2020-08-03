Воспитанник "Динамо" официально перешел в самый титулованный клуб Бельгии

Воспитанник киевского "Динамо" Богдан Михайличенко, который летом 2019 года стал игроком "Зари", официально перешел в бельгийский "Андерлехт".

Как сообщается на официальном сайте команды, украинец подписал четырехлетний контракт со своим новым клубом.

"В свои 23 года Богдан принял участие в большом количестве матчей. Он обеспечит скорость, мобильность и здоровую агрессию на левом фланге обороны. Более того, он очень любит атаковать, что прекрасно подходит под наш стиль игры", – сказал спортивный директор Петер Вербеке.

Отметим, что "Андерлехт" является самым титулованным клубом Бельгии. На счету команды 34 чемпионства. Это в два раза больше, чем у "Брюгге", который идет на втором месте по этому показателю (16).

Как сообщал OBOZREVATEL, другой защитник "Зари" Евгений Чеберко также перешел в европейский чемпионат.