Воспитанник "Барселоны" установил рекорд Лиги Европы, забив со своей половины поля. Видео

Футболист кипрской "Омонии" Жорди Гомес забил невероятный гол со своей половины поля в матче второго тура Лиги Европы против "ПСВ" и установил рекорд турнира.

На 29-й минуте поединка при счете 0:0 его команда получила право на штрафной. К мячу подошел испанец, который воспитывался в академии "Барселоны", и, увидев, что голкипер соперников вышел далеко из ворот, решил попытать свою удачу с 56 метров.

Тем не менее, в сети спорят о том, был ли этот гол забит по правилам, поскольку в момент удара мяч не находился в статичном положении. Видео эпизода можно посмотреть, начиная с 0:04.

К сожалению для Гомеса и его команды, "ПСВ" сумел переломить ход встречи и выиграть ее со счетом 2:1, вырвав победу уже в добавленное ко второму тайму время. После двух туров "Омония" занимает последнее место в квартете с одним набранным очком, а клуб из Нидерландов идет вторым с тремя пунктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий рекорд Лиги Европы по расстоянию от точки удара до ворот был установлен в первом туре сезона 2020/21, когда нападающий "Рейнджерс" Кемар Руф отличился с 50,5 метров.