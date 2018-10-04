Полтава забивает! Ворскла – Спортинг: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Полтавская "Ворскла" во втором для себя матче группового турнира Лиги Европы играет на своем поле с португальским "Спортингом". Поединок проходит на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского в четверг, 4 октября. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Ворскла – Спортинг. Начало игры – в 19:55.

Напомним, в первой игре подопечные Василия Сачко в эффектном матче уступили одному из фаворитов турнира – лондонскому "Арсеналу" – 2:4. В свою очередь лиссабонские "львы" обыграли на своем поле "Карабах" – 2:0.

Лига Европы. 2-й тур

Группа Е

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

"Ворскла" (Полтава, Украина) – "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) – 1:0

Гол: Кулач, 10

"Ворскла": 1. Шуст – 44. Даллку Ард., 35. Артур Батиста, 17. Чеснаков, 4. Пердута, 6. Скляр, 11. Шарпар, 29. Кравченко Д., 82. Ребенок, 10. Кулач, 26. Коломоец

Запасные: 21. Ткаченко А., 25. Мартыненко, 40. Сакив, 8. Габелок, 9. Сергийчук, 19. Одарюк, 14. Николас Карека

"Спортинг": 19. Сален – 4. Коатес, 5. Жефферсон, 6. Андре Пинту, 76. Гашпар, 8. Бруну Фернандеш, 9. Акунья, 17. Нани, 25. Петрович Р., 18. Карлуш Мане, 23. Диаби

Запасные: 40. Ренан Рибейро, 13. Ристовски, 86. Гудель, 90. Мигел Луиш, 21. Рафинья Диас, 10. Монтеро, 77. Кабрал Ж.

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20:42. ПЕРЕРЫВ.

45+2. Свистит рефери.

45+1. Ух! Вот это моментище у гостей! Нани оказался напротив ворот после навеса слева, но с пяти метров Шуста переиграть не смог.

43. У "Ворсклы" сейчас вообще впереди ничего нет.

39. Дальний удар Бруну Фернандеша улетел в "молоко".

38. У Мане откровенно не вышел удар метров с 11.

38. Мяч вообще не задерживается в центре поля. Волейбол какой-то пошел.

35. Интересно. О чем-то спорят вратарь и защитник "Спортинга" прямо на поле.

32. Бруну Фернандеш принял на бедро Скляра. А карточка где, судья?

30. Низковато опустились подопечные Сачко. Могут поплатиться.

27. Прессингуют сейчас активно соперников игроки "Спортинга".

25. Очень много флангами атакую португальцы.

22. Коатес зачем-то врезался в Шуста.

21. Техничнее, конечно, португальцы.

18. Кравченко намного выше ворот головой пробил.

17. Здорово удается нашим пока не давать соперника бить по воротам Шуста.

15. Полтавчанам ни в коем случае нельзя забывать про контригру.

13. Откатились хозяева к своим воротам.

10. 1:0!!! А вот вам! После неудачного выноса защитника Кулач метров с 18 бахнул точно в дальний верхний угол!

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Артур откровенно сбил соперника в центре поля.

6. Скляр решился на дальний удар. Неточно.

5. Угловой подавали гости. Наши защитники справились.

3. Пока что разведку проводят команды.

МАТЧ НАЧАЛСЯ! Гости ввели мяч в игру.

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды на поле. Гимн Лиги Европы звучит.

15 МИНУТ ДО МАТЧА. Уже все готово у нас к игре.

60 МИНУТ ДО МАТЧА. Добрый вечер, дорогие любители футбола. Полтава после долгого перерыва встречает еврокубковый сезон!

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял историческое решение по проведению континентальных турниров, в том числе Лиги Европы.