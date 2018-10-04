"Ворскла" проиграла в Лиге Европы, пропустив два гола на последних секундах

Полтавская "Ворскла" во 2-м туре группового этапа Лиги Европы проиграла бронзовому призеру чемпионата Португалии. Встреча на стадионе им. Бутковского против лиссабонского "Спортинга" завершилась со счетом 1:2.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Ворскла – Спортинг.

Обе команды с первых минут стали играть в быстрый футбол и уже на 10-й минуте счет был открыт. Посрамив букмекеров, которые всячески прогнозировали успех португальцев, гол забил футболист "Ворсклы".

После паса от Скляра мяч отскочил к линии штрафной от игрока "Спортинга", где Кулач с левой закрутил фантастическим ударом в дальнюю девятку.

На кураже хозяева еще атаковали минут 15, но затем полностью отдали инициативу сопернику. Сделав в дебюте три удара в сторону ворот, Полтава сохранила эту статистику до конца встречи.

"Спортинг" контролировал ход поединка, раз за разом напрягая украинскую защиту острыми навесами, но создал лишь один по-настоящему опасный момент.

На 45-й минуте Нани получил мяч у ворот, расстреливая Шуста. 32-летний вратарь вытащил удар, а Артур в падении успел выбить мяч на угловой.

После перерыва подопечные Василия Скачко стали играть исключительно от обороны, сделав за тайм лишь несколько попыток пройти через центральный круг.

Такая тактика успеха не принесла и украинский клуб на последних добавленных минутах пропустил два гола.

"Ворскла" Украина – "Спортинг" Португалия 1:2 Голы: 1:0 – 10 Кулач, 1:1 – 90 Монтеро, 1:2 – 90 Жоване Кабрал. Ворскла – Шуст, Пердута, Даллку, Артур, Ребенок, Чеснаков, Шарпар, Скляр, Кравченко (Габелок, 84), Коломоец, Кулач (Сергийчук, 62).

Спортинг – Сален, Коатес, Бруну Гашпар, Жефферсон, Анде Пинту, Нани, Бруну Фернандеш, Карлуш Мане (Монтеро, 58), Петрович (Жоване Кабрал, 70), Акунья, Диаби (Рафинья, 70). Предупреждения: Артур (8), Акунья (73).

Напомним, что свой поединок 1-го тура полтавчане проиграли. Матч в Лондоне против "Арсенала" завершился со счетом 2:4., Свой следующий матч в Лиге Европы "Ворскла" сыграет 25 октября против азербайджанского "Карабаха".