Воронин в России пожаловался на отказ сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины, Андрей Воронин рассказал, что очень хотел занять тренерскую должность в национальной "сине-желтой" команде, но ему отказали.

Воронин очень ждал этого предложения и надеялся вернуться в сборную Украины, так как у него большая семья с маленькими детьми и работа в сборной в этом смысле виделась идеальным вариантом.

"Когда Шева принял команду, переговорили на эту тему. Андрей сказал: "Сейчас штаб укомплектован, но, как только место освободится, буду предлагать твою кандидатуру. Я тоже хотел бы с тобой поработать". После ухода Рауля Рианчо в "Спартак" в 2018 году место освободилось. И на него взяли Сашу Шовковского. На этом всё закончилось, иллюзии растворились", – цитирует Воронина championat.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо", за которое выступал в 2010-2014 годах.