"Вопрос уважения": Степаненко возмутился действиями игроков "Шахтера"

Комментируя матч с "Аталантой", полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко остался недоволен уровнем дисциплины некоторых игроков команды.

"Если не будет дисциплины, то… Например, мы получаем желтые карточки за то, что некоторые отбрасывают мячи, выбивают, а потом не едут на важную игру с "Зарей". Это вопрос уважения к команде, к клубу и болельщикам. Почему некоторые люди играют с травмами, отдаются полностью и хотят что-то делать для этого клуба, даже несмотря на ошибки, а другие позволяют себе такие ситуации?" – заявил Степаненко в интервью официальному сайту клуба.

Тарас Степаненко KP.UA

Он также считает, что "Шахтеру" не стоит сетовать на невезение, так как им и самим уже не раз улыбалась удача в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

"Понятно, что доля везения должна быть, но уповать на это нельзя. Мы забили на выезде "Аталанте" в добавленное время, чудом отыгрались с 1:3 с "Динамо" Загреб. Так что говорить о фарте не приходится", – добавил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна сумма, которую донецкий "Шахтер" заработал по итогам выступления в нынешней Лиге чемпионов.

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