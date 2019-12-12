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12 декабря • обновлено в 17:22
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"Вопрос уважения": Степаненко возмутился действиями игроков "Шахтера"

3.6т
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Комментируя матч с "Аталантой", полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко остался недоволен уровнем дисциплины некоторых игроков команды.

"Если не будет дисциплины, то… Например, мы получаем желтые карточки за то, что некоторые отбрасывают мячи, выбивают, а потом не едут на важную игру с "Зарей". Это вопрос уважения к команде, к клубу и болельщикам. Почему некоторые люди играют с травмами, отдаются полностью и хотят что-то делать для этого клуба, даже несмотря на ошибки, а другие позволяют себе такие ситуации?" – заявил Степаненко в интервью официальному сайту клуба.

Тарас Степаненко

Тарас Степаненко

KP.UA

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Он также считает, что "Шахтеру" не стоит сетовать на невезение, так как им и самим уже не раз улыбалась удача в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

"Понятно, что доля везения должна быть, но уповать на это нельзя. Мы забили на выезде "Аталанте" в добавленное время, чудом отыгрались с 1:3 с "Динамо" Загреб. Так что говорить о фарте не приходится", – добавил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна сумма, которую донецкий "Шахтер" заработал по итогам выступления в нынешней Лиге чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Тарас Степаненко
Теги
ФК Шахтер ФК Аталанта
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Так о чем разговор. Защитник отдает пас вратарю по вертикали. Суть действия: защитник (в принципе) не очень хорошо видит, где ловила, но пас отдает в сторону ворот. Если вратарь куда-то отлучился (это жизнь), то защитник точно направляет мяч в створ ворот. Кто его такому научил??? Это полное отсутствие профессионализма: в сторону или (в худшем случае) вперед. Сначала пусть на себя посмотрит внимательно.
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