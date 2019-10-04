"Вообще не волнуют": Уайлдер жестко прошелся по Усику

Американский тяжеловес, чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что бывший абсолютный чемпион в крузервейте украинец Александр Усик не несет ему никакой опасности.

Деонтей Уайлдер AP

"Усик точно не представляет для меня никакой опасности. Он слишком мелкий. То есть я знаю, что он отлично двигается и все такое. Но меня все эти его фишки вообще никак не волнуют", - сказал Уайлдер, которого цитирует vRINGe.com.

По мнению Уайлдера, его главным конкурентом в дивизионе вскоре станет британский проспект Дэниел Дюбуа.

"В Британии есть несколько перспективных бойцов. Мне больше всего нравится Дюбуа. Сильный пацан. Похоже, он реально собран, сфокусирован и дисциплинирован. Вижу, что у него есть цель, миссия. Поэтому желаю ему только наилучшего в его стремлении выйти на топ-уровень", - отметил Деонтей.

Следующий бой Уайлдер проведет 23 ноября в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand с кубинским ветераном Луисом Ортисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский чемпион полусреднего веса Шон Портер вспомнил, как побил украинца Александра Усика.

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