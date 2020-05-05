Главная Новости
5 мая • обновлено в 18:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Возобновление УПЛ под большим вопросом: OBOZREVATEL узнал подробности

1.7т
Читать материал на украинском

Возобновление чемпионата Украины по футболу в розыгрыше Премьер-лиги находится под большим вопросом.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL, в котором сообщается, что карантин в Украине затянется до конца года.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В частности, правительство страны не планирует разрешать проведение спортивных соревнований, футбольных матчей и концертов, несмотря на ослабление ограничительных мер во время карантина. Это означает, что сферы спорта и шоу-бизнеса с большой долей вероятности не начнут свою деятельности до конца лета.

противостояние "Шахтера" и "Динамо" в УПЛ

противостояние "Шахтера" и "Динамо" в УПЛ

ФК "Шахтер"

Таким образом, планы Премьер-лиги провести 24-й тур первенства уже 31 мая выглядят сомнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в донецком "Шахтере" предложили альтернативный вариант завершения розыгрыша УПЛ в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Карантин в Украине
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – 252 тысячи.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Кабмин заявил, что карантин в Украине могут продлить после 22 мая.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FaZe
VS
Godsent
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку
Nemiga
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
1.65 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Unique
Победа Team Spirit с форой в -5,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
forZe
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.95 Сделать ставку
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку