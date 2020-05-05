Возобновление УПЛ под большим вопросом: OBOZREVATEL узнал подробности

Возобновление чемпионата Украины по футболу в розыгрыше Премьер-лиги находится под большим вопросом.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL, в котором сообщается, что карантин в Украине затянется до конца года.
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В частности, правительство страны не планирует разрешать проведение спортивных соревнований, футбольных матчей и концертов, несмотря на ослабление ограничительных мер во время карантина. Это означает, что сферы спорта и шоу-бизнеса с большой долей вероятности не начнут свою деятельности до конца лета.
противостояние "Шахтера" и "Динамо" в УПЛ
ФК "Шахтер"
Таким образом, планы Премьер-лиги провести 24-й тур первенства уже 31 мая выглядят сомнительно.
Как сообщал OBOZREVATEL, в донецком "Шахтере" предложили альтернативный вариант завершения розыгрыша УПЛ в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.
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