"Вольфсбург" - "Шахтер": обзор матча Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" смог вырвать победу над "Вольфсбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" завершился со счетом 1:2.

Из-за пандемии коронавируса в мире УЕФА запретил посещение зрителями этой встречи, поэтому матч прошел при пустых трибунах.

Игра прошла при преимуществе украинского клуба. Кроме того, в матче футболисты обеих команд не забили по одному пенальти. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор поединка.

"Вольфсбург" Германия – "Шахтер" Украина 1:2

Голы: 0:1 – 16 Мораес, 1:1 – 48 Брукс, 1:2 – 73 Маркос Антонио.

Вольфсбург – Кастельс, Брукс, Пауло Отавио, Кнохе, Шлагер (Жоао Виктор, 73), Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеди (Гинчек, 80).

Шахтер – Пятов, Исмаили (Хочолава, 68), Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете, Алан Патрик, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антонио, Тайсон (Коноплянка, 88), Мораес.

Предупреждения: Вегорст (18), Штеффен (56), Брукс (71).

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля "горняки" в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы сыграли вничью с "Бенфикой" 3:3 и с учетом домашней победы 2:1 в первом матче вышли в следующую стадию турнира.

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