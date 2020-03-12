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13 марта • обновлено в 00:17
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Максим Богданов
Максим Богданов

"Шахтер" победил "Вольфсбург" в матче Лиги Европы с двумя незабитыми пенальти

"Шахтер" победил "Вольфсбург" в матче Лиги Европы с двумя незабитыми пенальти
Украинские футболисты продемонстрировали настоящую силу воли
3.1т Читать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" добыл красивую победу над "Вольфсбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" завершился со счетом 1:2.

Из-за пандемии коронавируса в мире УЕФА запретил посещение зрителями этой встречи, поэтому матч прошел при пустых трибунах.

Вольфсбург - Шахтер

Вольфсбург - Шахтер

С первых минут украинские футболисты захватили инициативу, уверенно контролируя мяч в центре поля, обостряя ситуацию острыми выпадами. Подопечные Каштру умело пользовались открытыми зонами, которые создавали игроки "Вольфсбурга", слабо играя в обороне.

Вольфсбург - Шахтер

Вольфсбург - Шахтер

На 17-й минуте одна из таких атак завершилась голом Моареса. Передачу Исмаили с левого фланга неудачно попытался остановить Кнохе. Мяч дугой взлетел вверх, и украинский бразилец эффектно продавил на втором этаже Отавио, головой воткнув кожаную сферу в ворота - 1:0.

Вольфсбург - Шахтер

Вольфсбург - Шахтер

"Шахтер" продолжил давить и спустя 4 минуты заработал пенальти. Мяч нашел руку защитника "волков" в штрафной и Дамир Скамина после просмотра VAR указал на точку. Коваленко мог снимать все вопросы о победителе, но его бездарный удар легко забрал Кастельс.

Вольфсбург - Шахтер

Вольфсбург - Шахтер

Хозяева по прежнему были в роли второго номера, но на 44-й минуте смогли на ровном месте заработать пенальти. После рикошета от своего же игрока мяч попал в руку Матвиенко и Вегорст отправился исполнять одиннадцатиметровый.

Вольфсбург - Шахтер

Вольфсбург - Шахтер

Во время удара нога нидерландского нападающего поехала и он отправил круглого гораздо выше ворот.

Вторая половина началась для чемпионов Украины кошмарно. Уже на 3-й минуте второго тайма Брукс выиграл позицию у Матвиенко при подаче углового и головой послал мяч мимо Пятова - 1:1.

Вольфсбург - Шахтер

Вольфсбург - Шахтер

"Шахтер" уже не так вольготно чувствовал себя на поле, часто не успевая за активизировавшимся соперником. Несмотря на такую ситуацию футболисты из Украины смогли вырвать победу.

Вольфсбург - Шахтер

Вольфсбург - Шахтер

На 73-й минуте Патрик блестяще пробил со стандарта в угол под перекладину. Голкипер "Вольфсбурга" в кошачьем прыжке смог вытащить этот удар, но в добивании быстрее всех среагировал Маркос Антонио, головой отправив круглого в пустые ворота - 1:2.

"Вольфсбург" Германия – "Шахтер" Украина 1:2

Голы: 0:1 – 16 Мораес, 1:1 – 48 Брукс, 1:2 – 73 Маркос Антонио.

Вольфсбург – Кастельс, Брукс, Пауло Отавио, Кнохе, Шлагер (Жоао Виктор, 73), Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеди (Гинчек, 80).

Шахтер – Пятов, Исмаили (Хочолава, 68), Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете, Алан Патрик, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антонио, Тайсон (Коноплянка, 88), Мораес.

Предупреждения: Вегорст (18), Штеффен (56), Брукс (71).

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля "горняки" в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы сыграли вничью с "Бенфикой" 3:3 и с учетом домашней победы 2:1 в первом матче вышли в следующую стадию турнира.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига Европы
Место
Германия Вольфсбург
Теги
ФК Шахтер ФК Вольфсбург
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