Вольфсбург – Александрия: смотреть онлайн матч Лиги Европы

Бронзовый призер чемпионата Украины "Александрия" в четверг, 19 сентября, дебютирует в групповом турнире Лиги Европы.

Команда Владимира Шарана на стадионе "Фольксваген-Арена" встретится с немецким "Вольфсбургом". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Вольфсбург – Александрия. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ВОЛЬФСБУРГ – АЛЕКСАНДРИЯ

Увидеть исторический для украинского коллектива поединок можно будет в эфире канала "Футбол 2".

ФК "Александрия"

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Кроме того, трансляцию из Германии в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ВОЛЬФСБУРГ – АЛЕКСАНДРИЯ

Дебютант основной сетки Лиги Европы считается букмекерам очень глубоким аутсайдером. Ставки на победу гостей принимаются с баснословным коэффициентом 15,00.

Ничья оценивается котировкой 7,00. А показатели на успех немецкой команды достигают уровня 1,18.

КТО РАССУДИТ ВОЛЬФСБУРГ – АЛЕКСАНДРИЯ

Обслуживать встречу в Германии доверили бригаде арбитров из Турции, главным в которой будет Халис Озкахья.

Помогать ему будут линейные судьи Джейхун Сесигюзель и Хакан Емишкен, а роль четвертого рефери исполнит Алпер Улуса.

Владимир Шаран ФК "Александрия"

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Оливер Гласнер, главный тренер "Вольфсбурга":

– Мы просмотрели несколько игр "Александрии". Команда играет очень агрессивно и старается действовать на высоких скоростях. О классе "Александрии" свидетельствует и то, что она в чемпионате заняла третье место, уступив лишь таким известным в Европе командам, как "Шахтер" и "Динамо". Нас ждет непростое испытание, но от этого наша задача не меняется – только победа

Владимир Шаран, главный тренер "Александрии":

– "Вольфсбург" любит играть на контратаках. Схема очень хорошая и подбор игроков под эту схему у них есть. Они не отходят от своей формации: 3-4-3, и нам нужно быть готовыми к тому, как они начнут матч. Естественно, они умеют применять прессинг на чужой половине, а когда забивают, сразу закрываются. Нужно сыграть так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза болельщикам, футболистам и президенту клуба. Понимаем, что теперь за нас будет болеть вся Украина

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Вольфсбург": Перван – Руссиен, Кнохе, Гилавоги, Тиссеран, Арнольд, Герхардт, Вильям, Брекало, Виктор, Вегорст

"Александрия": Панькив – Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Довгий, Шастал, Безбородько, Третьяков

Как сообщал OBOZREVATEL, футболистам киевского "Динамо" грозит серьезный штраф в случае неудачи в поединке Лиги Европы против шведского "Мальме".

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