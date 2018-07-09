"Война важнее футбола": Портников объяснил истерику россиян из-за слов "Слава Украине"

Журналист Виталий Портников считает, что истерика, которую устроили российские политики и журналисты из-за выкрика "Слава Украине" хорватским футболистом Домагоем Видой, продемонстрировала, что на самом деле россиян интересует не спорт, а война.

"Футбол для них – лишь продолжение войны другими средствами. Доказательство, что Россию все будут уважать – даже если ее власть и ее граждане будут совершать отвратительные преступления", – пишет Портников в блоге для Espreso.

По его мнению, в словах футболиста сборной Хорватии нет никакой очевидной политики или чего-то антироссийского.

"Если только не знать, что твоя страна напала на Украину, что она с ней воюет, что она убивает ее граждан и оккупирует ее территории. Тогда, конечно, слова "Слава Украине!" звучат как боевой клич. Но ведь, кажется, в России не признают, что с нами воюют? Их там нет?" – заявил Портников.

Журналист отмечает, что многие из молодых россиян, которые сейчас радуются победам собственной сборной или переживают из-за незабитого пенальти, вскоре могут вернуться домой в цинковых гробах.

"Но это – их собственный выбор. Нация, которая предпочитает единение вокруг футбола единению в борьбе против отвратительной диктатуры, не заслуживает исторического снисхождения. Просто потому, что она демонстрирует, что может быть единой, только вот преступления власти ее не интересуют. Более того, она их часто поддерживает", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых". Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик.

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали от ФИФА наказать хорватских игроков.

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко поддержал Виду. В то же время Международная федерация футбола вынесла игроку предупреждение.