Военный попал мячом сквозь дуло танка

Израильский военный Итай Уриэль стал настоящей звездой интернета, после того, как во всемирную паутину попал ролик с отдыха его бригады на сборах. Итай болеет за "Маккаби" из Хайфы и попытался повторить один из ударов звездного футболиста команды.

Уриэль настолько точно смог приложится по кожаной сфере, что мяч пролетел четко сквозь дуло танка. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот шедевр.

Ранее украинский нападающий "Колоса" из села Ковалевка (Васильковський район, Киевская область) Юрий Соломка сделал громкую заявку на гол сезона в Первой лиге. 28-летний форвард отметился шедевральным ударом в поединке против киевского "Оболонь-Бровара".