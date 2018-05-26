Во время финала ЛЧ на поле выбежали неадекваты

Несколько болельщиков выбежали на поле киевского НСК "Олимпийский" во время финала Лиги чемпионов. Инцидент произошел на последних секундах встречи "Реал Мадрид" - "Ливерпуль".

Неадекватные зрители прорвались сквозь охрану и попытались отобрать мяч у Криштиану Роналду. Стюарды стадиона быстро среагировали, прервав "атаку" непрошеных гостей, повалив их на газон.

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Напомним, что решающая встреча самого престижного футбольного клубного турнира Европы завершилась со счетом 3:1. Ключевую роль в победу своей команды внес Гарет Бейл. Валлиец отметился дублем, при том, что первый гол уроженца Кардиффа стал настоящим супершедевром.