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Во время финала ЛЧ на поле выбежали неадекваты

11.2тЧитать новость на украинском

Несколько болельщиков выбежали на поле киевского НСК "Олимпийский" во время финала Лиги чемпионов. Инцидент произошел на последних секундах встречи "Реал Мадрид" - "Ливерпуль".

Неадекватные зрители прорвались сквозь охрану и попытались отобрать мяч у Криштиану Роналду. Стюарды стадиона быстро среагировали, прервав "атаку" непрошеных гостей, повалив их на газон.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Напомним, что решающая встреча самого престижного футбольного клубного турнира Европы завершилась со счетом 3:1. Ключевую роль в победу своей команды внес Гарет Бейл. Валлиец отметился дублем, при том, что первый гол уроженца Кардиффа стал настоящим супершедевром.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионовРеал - Ливерпуль
Место
УкраинаКиев
Объекты
Реал МадридФК Ливерпуль
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