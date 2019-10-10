Во сколько Украина – Литва: время матча отбора Евро-2020

В пятницу, 11 октября, сборная Украины по футболу проведет один из ключевых матчей отбора Евро-2020.

Команда Андрея Шевченко сразится с аутсайдером группы В Литвой. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Литва.

ГДЕ ИГРАЮТ УКРАИНА – ЛИТВА

Поединок пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". В последний раз эта арена принимала игру "желто-синих" год назад. Тогда в Лиге наций украинцы обыграли Чехию (1:0).

ВО СКОЛЬКО УКРАИНА – ЛИТВА

Игра начнется в традиционное для квалификационного раунда время: команды выйдут на поле в 21:45.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ЛИТВА

Те, кто не смогут попасть на игру в Харькове, имеют возможность поддержать главную команду страны у экранов телевизоров. Прямую трансляцию проведет общенациональный канал "Украина".

Кроме того, расширенная студия с участием экспертов и журналистов пройдет на специализированном "Футбол 1". Также поединок в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 2".

КУПИТЬ БИЛЕТЫ НА УКРАИНА – ЛИТВА

Приобрести билеты на игру можно на сайте ticketsbox.com. Цена – от 50 до 500 гривен. Отметим, что владельцы тикетов на поединок в Харькове имеют приоритетное право купить билеты на матч Украина – Португалия, который пройдет 14 октября в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, продажа билетов на матч отбора Евро-2020 между сборными Украины и Португалии вызвала серьезные разборки.

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